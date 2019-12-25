Новую партию вакцины "Спутник V" привезли на пункты вакцинации в Петербурге

Новая партия вакцины составляет 15 тысяч доз.

В понедельник, 22 марта, стало известно, что в 13 районов Петербурга поступило 15 тысяч доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в комитете по здравоохранению города.

Сообщается, что в ближайшие дни вакцину доставят во все 129 пунктов города.

О прибытии партии стало известно 19 марта. Вакцина "Гам-ковид-вак" (Спутник V) прибыла в количестве 15 300 комплектов доз. Ее доставили на Центральную фармацевтическую базу. Свою часть вакцины получат городские частные клиники. В 13 районах Северной столицы открыты 24 пункта вакцинации.

Ранее Piter.tv писал, что премьер Баварии поддержал производство "Спутника V" в Германии.

Фото: Piter.tv