В Петербург поступила новая партия вакцины

В Северную столицу привезли 15300 комплектов доз.

В предстоящие выходные в Петербург поступит новая партия вакцины от коронавируса. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

Новая партия будет доставлена в город уже в субботу, 20 марта. Вслед за этой поставкой ожидаются еще две. Таким образом в Петербурге планируют восполнить образовавшийся дефицит.

В Северную столицу последний раз вакцину поставляли 22 февраля. Сделать прививку петербуржцы могут в более чем 100 пунктах вакцинации, включая пункты в торговых центрах. Накануне еще один пункт вакцинации от коронавируса открылся в ТЦ "Старая Деревня".

Фото: Piter.tv