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Новую партию вакцины от COVID-19 отправили в 13 районов города
Сегодня, 20:35
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Новую партию вакцины от COVID-19 отправили в 13 районов города

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Кроме того, свою часть вакцины получат городские частные клиники.

Новую партию вакцины от коронавируса отправили в 13 районов города. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 20 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

Сообщается, что свою часть вакцины получат городские частные клиники. В 13 районах Северной столицы открыты 24 пункта вакцинации.

Вакцина, поступившая вчера в Петербург, доставляется сегодня из Фармацевтической базы в 24 пункта вакцинации в 13 районах города. В ближайшие дни ее получат также несколько частных клиник

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

О прибытии новой партии вакцины от коронавируса в Петербург стало известно 19 марта. Новая партия вакцины "Гам-ковид-вак" (Спутник V) прибыла в количестве 15300 комплектов доз. Ее доставили на Центральную фармацевтическую базу. Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле. 

Фото: Piter.tv 

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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