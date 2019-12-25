Премьер Баварии поддержал производство "Спутника V" в Германии

Маркус Зёдер призвал ЕС мыслить свободнее.

Премьер Баварии Маркус Зёдер поддержал производство "Спутника V" в Германии. Об этом чиновник сообщил в интервью местным журналистам из издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он призвал Евросоюз свободнее мыслить в вопросе допуска иностранных вакцин от различных производителей.

Вообще мы должны мыслить свободнее. Сюда относится также и то, что нужно как можно скорее допустить российскую вакцину "Спутник V", если она будет соответствовать требованиям. Маркус Зёдер, премьер Баварии

Спикер надеется, что вакцину НИЦ имени гамалеи можно будет производить на территории Германии. Ранее Минздрав немецкого региона объявил о том, что компания R-Pharm инвестирует более 30 млн евро в расширение производственных мощностей на предприятии в Иллертиссене.

WSJ: ученые определили, как вакцина AstraZeneca может провоцировать появление тромбов.

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