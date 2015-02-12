WSJ: ученые определили, как вакцина AstraZeneca может провоцировать появление тромбов

The Wall Street Journal привели подробности исследований в Германии и Норвегии.

Ученые определили, как вакцина AstraZeneca может провоцировать появление тромбов. Журналисты The Wall Street Journal рассказали, что независимо друг от друга немецкие и норвежские специалисты выяснили, что британско-шведский препарат для профилактики коронавируса в редких случаях может вызывать аутоиммунную реакцию организма. Она в свою очередь ведет к свертыванию крови и тромбоэмболии вен в мозге.

В Университетской больнице Осло занялись анализом случаев образования тромбов в Норвегии. Профессор гематологии объяснил журналистам, что его команда определила антитело, сформированное вакциной, которое и вызвало побочную реакцию.

Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ Пол Андре Хольм, главный врач университетской больницы Осло

Напомним, что в марте более 20 стран, большинство из которых находятся в Европе, приостановили использование препарата AstraZeneca. Ситуация связана с несколькими десятками случаев тромбоза и тромбоэмболии у привившихся. Есть также погибшие. После заявления ученых Минздрав Норвегии заявил, что пока что не будет возобновлять вакцинацию населения препаратом от AstraZeneca.

Подобные выводы высказали в ФРГ. В Университете Грайфсвальда заявили, что симптомами опасной реакции организма на вакцину являются головные боли, головокружение, нарушение зрения. Специалисты определили, что образование тромбов быстро диагностируется обычным анализом крови.

Это осложнение развивается у очень небольшой доли привитых людей. И если это произойдет, теперь мы знаем, как их лечить. Андреас Грайханер, профессор медицины в Германии

ВОЗ допускает появление COVID-19 до официального объявления о вспышке.

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