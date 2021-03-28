В озеленении города приняли участие свыше 2 тыс. петербуржцев

Уже осенью организаторы обещают вновь провести подобную акцию, пригласив всех желающих внести вклад в озеленение любимого города.

Председатель Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко поделился в своем телеграм-канале результатами традиционного мероприятия по озеленению города, отметив активное участие горожан.

Петриченко указал, что в акции участвовали более двух тысяч жителей, которые совместно с профессионалами посадили на пятидесяти участках зеленых территорий города 1097 деревьев и 2020 кустарников.

Особое внимание уделялось таким объектам, как сквера Пограничников в Сестрорецке, где высажено 50 сосен, Гвардейскому бульвару в Пушкине, украшенному двадцатью клёнами, скверу на Тулонской аллее Кронштадта, где появились молодые елочки, Южноприморскому парку, получившему сорок кустов сирени, и Колпинскому парку, обогатившемуся сотней берёз, а также пятнадцатью ёлочками и одиннадцатью липами.

Уже осенью организаторы обещают вновь провести подобную акцию, пригласив всех желающих внести вклад в озеленение любимого города.

Ранее мы сообщили о том, что с начала сезона для уборки улиц Петербурга использовано более полумиллиона кубометров воды.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко