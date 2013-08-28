С начала сезона для уборки улиц Петербурга использовано более полумиллиона кубометров воды

Кроме уборки асфальтированных поверхностей, важное внимание уделяют обслуживанию объектов городской среды.

С приходом устойчивого тепла городские коммунальные службы Санкт-Петербурга приступили к активным работам по летней санитарной очистке улично-дорожной сети. Основным средством очистки дорожных покрытий и общественных зон стала вода, которая применяется повсеместно для устранения пыли и загрязнений. Уже с начала теплого сезона коммунальщиками использовано свыше полумиллиона кубических метров жидкости, а ежедневный расход достигает девяти тысяч кубометров, пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу комитета по благоустройству.

Кроме уборки асфальтированных поверхностей, важное внимание уделяют обслуживанию объектов городской среды. Сотрудники коммунальных служб обработали водой более восьми сотен автобусных павильонов и около сорока шести тысяч погонных метров барьерных ограждений. Из дворов и улиц города было вывезено свыше тысячи кубометров отходов и около полутора тысяч тонн смёта.

Специализированные парково-садовые предприятия ведут активную работу по сохранению внешнего вида городских пространств. Так, в течение рабочей недели рабочие перекрасили свыше тысячи скамеек и почти четыре километра металлических ограждений, кроме того, благоустроено и приведено в порядок семнадцать гектаров зелёных газонов.

Параллельно продолжается крупномасштабная кампания по озеленению. За прошедшую неделю в городе высадили четыреста деревьев и одиннадцать тысяч кустов декоративных растений. Центром внимания становятся первые летние цветы, среди которых особенно популярны пеларгонии, бегонии, газании и ирезине. В частности, за период с двенадцатого по восемнадцатое мая обустроено более двухсот тысяч клумб и размещено сто вазонов.

Для эффективного выполнения поставленных задач используется современная техника и рабочая сила: в работах заняты пятьсот шестьдесят шесть специализированных механизмов и девятьсот пятьдесят семь рабочих, выполняющих ручной труд.

Ранее мы сообщили о том, что тюльпаны распустились в Петербурге благодаря теплой погоде.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга