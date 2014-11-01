Тюльпаны распустились в Петербурге благодаря теплой погоде

Тюльпаны распускаются в цветниках непрерывного цветения в Московском саду и на бульваре проспекта Юрия Гагарина.

Тепло, пришедшее в Петербург, позволило распуститься тюльпанам. Луковичные украшают Московские Триумфальные ворота, Чесменскую церковь, Московскую площадь и другие локации. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

Тюльпаны распускаются в цветниках непрерывного цветения в Московском саду и на бульваре проспекта Юрия Гагарина, а еще на улице Савушкина, Приморском проспекте и Планерной улице. В Таврическом саду зацвели изящные тюльпаны Урумийские. Площадь Стачек преобразилась благодаря алым бутонам вокруг памятника маршалу Говорову.

Все цветы высадили еще осенью прошлого года, они перезимовали, и теперь пришло их время показать себя.

Ранее мы рассказывали о том, что на Елагином острове 17 мая стартует Фестиваль тюльпанов.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга