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Тюльпаны распустились в Петербурге благодаря теплой погоде
Сегодня, 15:31
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Тюльпаны распустились в Петербурге благодаря теплой погоде

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Тюльпаны распускаются в цветниках непрерывного цветения в Московском саду и на бульваре проспекта Юрия Гагарина.

Тепло, пришедшее в Петербург, позволило распуститься тюльпанам. Луковичные украшают Московские Триумфальные ворота, Чесменскую церковь, Московскую площадь и другие локации. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству. 

Тюльпаны распускаются в цветниках непрерывного цветения в Московском саду и на бульваре проспекта Юрия Гагарина, а еще на улице Савушкина, Приморском проспекте и Планерной улице. В Таврическом саду зацвели изящные тюльпаны Урумийские. Площадь Стачек преобразилась благодаря алым бутонам вокруг памятника маршалу Говорову. 

Все цветы высадили еще осенью прошлого года, они перезимовали, и теперь пришло их время показать себя. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Елагином острове 17 мая стартует Фестиваль тюльпанов. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: благоустройство, тюльпаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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