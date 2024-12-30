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На Елагином острове 17 мая стартует Фестиваль тюльпанов

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Организаторы подготовили музыкальную программу и танцевальное уроки.

В Петербурге идет подготовка к Фестивалю тюльпанов, который пройдет 17-18 и 24-25 мая на Елагином острове, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Погода наконец-то по-настоящему майская, поэтому хочу поделиться с вами видео подготовки Елагина острова к Фестивалю тюльпанов. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Организаторы подготовили музыкальную программу и танцевальное уроки. Кроме того, можно будет приобрести цветы, а также авторские украшения, декор и другие изделия ручной работы. 

Рисунки главных цветников посвятят двум датам: 250-летию со дня рождения Карла Росси и 300-летию со дня рождения Ивана Елагина, пятого владельца острова.

Ранее на Piter.TV: на фестиваль "Корюшка идет!" петербуржцев привезет ретропоезд "Лахта". 

Видео: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: елагин остров, фестиваль тюльпанов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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