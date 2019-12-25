Вице-губернатор Петербурга предложил жителям потерпеть снег на дорогах

Также вице-губернатор отметил, что он также недоволен сроками уборки, но попросил не забыть об обильных снегопадах.

Дорожные предприятия вывезут накопившийся снег с улиц Петербурга, но петербуржцам придётся потерпеть, так как процесс уборки занимает время, чтобы соблюсти экологические нормы. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий, курирующий вопросы ЖКХ и благоустройства.

По словам вице-губернатора, дороги в городе посыпают песко-соляной смесью, потому что химические реагенты экологически вредны, а гранитная крошка не используется по регламенту.

Позиция большинства петербуржцев, я в этом уверен, в том, что лучше немножко потерпеть. Снег постепенно уберут. Анатолий Повелий, вице-губернатор Петербурга

Также вице-губернатор отметил, что он также недоволен сроками уборки, но попросил не забыть об обильных снегопадах.

Городские власти также готовят реформу: зарплату дворников хотят поднять с 19,3 тысяч до 46 тысяч рублей. Также у них появится возможность получить жилье.

С начала зимы с петербургских улиц вывезли 1,2 млн кубометров снега.

Фото: Piter.tv