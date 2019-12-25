В "Водоканале" рассказали о сложностях использования гранитной крошки для борьбы с гололедом

Piter.TV узнал, будут ли в предстоящем зимнем сезоне использовать гранитную крошку для борьбы с наледью. Противогололедное средство широко применяется в скандинавских странах, но не так популярно в нашем регионе. В пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга" объяснили, почему несмотря на эффективность и экологичность крошки ее использование пока ограничено.

В сезоне 2021/22 гранитной крошкой будут посыпать улицы Выборгского, Калининского, Кировского, Колпинского, Красногвардейского, Красносельского, Невского, Петродворцового, Приморского и Пушкинского районов. Конкретные адреса засекречены из-за безопасности объектов водоотведения.

В "Водоканале" отметили, что позитивно относятся к мероприятиям, которые положительно скажутся на жизни граждан, а также поддерживают использование новых технологий и материалов в благоустройстве города. Однако применение крошки требует дополнительных мер как со стороны предприятия по очистке системы водоотведения, так и со стороны дорожных предприятий по уборке улиц.

Очевидное преимущество гранитной крошки — это ее безопасность: как для животных, так и для обуви. Эксперименты по применению средства в Петербурге проводились еще в 1997-1998 годах, а затем в начале 2000-х, однако не увенчались успехом. Системы водоотведения оказались к этому не готовы. Стало понятно, что рассыпать гранитные частицы можно не везде, а по определенным адресам. В 2016 году комитет по благоустройству совместно с "Водоканалом" разработали их перечень.

По информации комитета по благоустройству, с крошкой работают при образовании снежных накатов. Она особенно эффективна в период оттепели, так как "вплавляется" в накат острыми гранями. Благодаря этому обувь не скользит. В отличии от песка она не смерзается в комки.

Гранитную крошку используют там, где она не попадет в систему водоотведения:

— на дорогах с открытой системой канализации, в которой отвод дождевых и талых вод осуществляется по желобам и каналам. Обычно такая система действует на территориях с малоэтажной жилой застройкой, поселках и парковых территориях;

— на пешеходных зонах в центре Петербурга, набережных, отделенных от проезжей части бортовым камнем.

Специалисты поясняют: талые и дождевые воды поступают в систему водоотведения через дождевые колодцы. Они в свою очередь устанавливаются в пониженных местах и оборудованы решетками в плоскости проезжей части.

Все дождевые колодцы имеют отстойную часть, которая является первым защитным барьером. Она предназначена для выделения тяжелых минеральных частниц (песка, камней, стекла и т.п.) путем осаждения и не позволяет им проникать далее в трубопровод. Гранитная крошка гораздо тяжелее песка и способствует уплотнению отложений, поэтому этого барьера вполне достаточно, при условии проведения регулярной части отстойной части колодцев. пресс-служба "Водоканала".

Отстойную часть колодцев очищают не менее двух раз в год.

Помимо названных условий, чтобы избежать рисков сбоя работы канализации, сотрудники дорожных предприятий должны регулярно проводить механизированную уборку улиц, на которых рассыпана крошка. "Водоканал" со своей стороны обязан дополнительно промывать сети и очищать колодца. На сетях с малыми диаметрами засор возможен даже при попадании небольшого количества песка, мусора или гранитной крошки.

Среди недостатков использования крошки в пресс-службе предприятия также выделили ее высокую стоимость и возможность использования материала только один раз. Пока инфраструктуры для повторного использования нет. Для этого нужно было бы отмыть крошку от канализационного мусора и песка и провести обеззараживание дезрастворами.

Помимо гранитной крошки большинство территорий будут посыпать песко-соляной смесью. Piter.TV направил запрос в комитет по благоустройству, чтобы узнать подробности.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству СПб