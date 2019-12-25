С начала зимы с петербургских улиц вывезли 1,2 млн кубометров снега

С вопросами и предложениями по уборке дорог можно обратиться в дежурную службу комитета по благоустройству по телефону: 314-60-13.

С начала зимы с петербургских дорог и улиц вывезли более 1,2 млн кубометров снега. Только за сутки из города вывезли 33,5 тысяч "кубов" снежных масс – примерно 1 675 полных самосвалов. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Во вторник город чистят от снега 1029 единиц техники и 1253 работника. Сады, парки и скверы приводят в порядок еще 213 машин и 700 специалистов садово-парковых хозяйств.

В этом году в Петербурге почти в пять раз вырос спрос на снегоуборщиков. В среднем в сутки за услуги работодатели готовы платить 300 рублей, механизированная уборка снега оценивается в 850 рублей.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга