Петербуржцам рассказали, куда можно пожаловаться на плохую уборку снега во дворах

Жалобы можно направить в управляющую компанию, администрацию района или же на почту Государственной жилищной инспекции.

За уборкой снега во дворах обязаны следить управляющие организации, чтобы обеспечить жильцам безопасные и комфортные условия проживания. В пресс-службе Государственной жилищной инспекции рассказали, куда петербуржцы могут пожаловаться на плохую уборку снега во дворах.

Во время снегопада коммунальщики должны убирать очищать дворы от снежных масс раз в 1-3 часа. После завершения снегопада в течение 6-12 часов проводится укладка снега в валы и кучи. При отсутствии снегопада дворы убираются раз в 1-3 суток.

Если же жильцы заметили во дворах неубранный снег, наледь, нависающие снежные "шапки" или сосульки, то необходимо обратиться в управляющую организацию, например, через платформу ГИС ЖКХ. Если же организация не смогла помочь по вопросу, то можно позвонить на горячую линию администрации своего района. Если же ваши звонки и обращения не дают результатов, сообщить о плохой уборке дворов можно на адрес электронной почты – sneg@gzhi.gov.spb.ru, который был создан Государственной жилищной инспекцией. Сообщение необходимо направить с указанием адреса, наименования управляющей организации, датой и времени выявленного нарушения.

Ранее мы писали, что за сутки с дорог Петербурга собрали и вывезли более 48 тысяч кубометров снега.

Фото: Piter.TV