За сутки с дорог Петербурга собрали и вывезли более 48 тыс. кубометров снега

Прошедшей ночью городские магистрали чистили и освобождали от снежных валов 1098 единиц техники.

В пятницу, 3 декабря, в пресс-службе комитета по благоустройству сообщили, что за минувшие сутки с дорог Петербурга собрали и вывезли более 48 тыс. кубометров снега.

За десять дней на пункты "Водоканала" и временные пункты хранения отправили почти 160 тыс. кубометров снега. По информации ведомства, этой ночью на дорогах города работало 1 098 единиц техники. В дневную смену вышли 1 054 машины и 1 224 работника ручного труда. Садами и парками занимаются еще 244 единицы техники и 835 специалистов предприятий.

Петербуржцам также напомнили телефон дежурной службы комитета по благоустройству: 314-60-13. Там ответят на вопросы и предложения, связанными с уборкой улиц.

Фото: Piter.tv