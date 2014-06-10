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За сутки с дорог Петербурга собрали и вывезли более 48 тыс. кубометров снега
Сегодня, 10:55
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За сутки с дорог Петербурга собрали и вывезли более 48 тыс. кубометров снега

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Прошедшей ночью городские магистрали чистили и освобождали от снежных валов 1098 единиц техники.

В пятницу, 3 декабря, в пресс-службе комитета по благоустройству сообщили, что за минувшие сутки с дорог Петербурга собрали и вывезли более 48 тыс. кубометров снега. 

За десять дней на пункты "Водоканала" и временные пункты хранения отправили почти 160 тыс. кубометров снега. По информации ведомства, этой ночью на дорогах города работало 1 098 единиц техники. В дневную смену вышли 1 054 машины и 1 224 работника ручного труда. Садами и парками занимаются еще 244 единицы техники и 835 специалистов предприятий. 

Петербуржцам также напомнили телефон дежурной службы комитета по благоустройству: 314-60-13. Там ответят на вопросы и предложения, связанными с уборкой улиц.

Фото: Piter.tv

Теги: водоканал, петербург, снег, уборка дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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