За 10 дней "снежные" пункты Водоканала приняли более 160 тыс. кубометров снега

Точные данные по количеству принятого снега позволяет получить специальная автоматизированная система.

С начала нового зимнего сезона, который начался в Петербурге 24 ноября, снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты "Водоканала" приняли рекордное для начала декабря количество снежных масс – 162 373 кубометра. Лишь за период со 2 на 3 декабря, пункты приняли более 58 тысяч кубометров снежных масс.

Точные данные по количеству принятого снега позволяет получить специальная автоматизированная система. Измерение объема снежных масс происходит при помощи бесконтактного лазерного сканирования.

Все 18 "снежных" пунктов предприятия работают в штатном режиме и продолжают принимать снежные массы с улиц и дворов города в полном объеме.

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы.

Фото: Piter.tv