Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы

Температура воздуха опускалась до -10,4 градусов.

В пятницу, 3 декабря, на погоду в Петербурге окажет влияние северо-восточная периферия приближающегося циклона "Даниэль". Небо в городе закроется плотной пеленой облаков, пройдет снег, продолжая наращивать снежный покров. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха в городе составит -4…-6 градусов, в Ленобласти -3…-8. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

Михаил Леус добавил, что минувшей ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха опускалась до -10,4 градусов, в Ленобласти до -20,9 градусов.

Ранее мы писали, что петербуржцев в ближайшие дни ждет новая порция снегопадов.

Фото: pexels.com