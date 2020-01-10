Петербуржцев в ближайшие дни ждет новая порция снегопадов

Высота снежного покрова в городе достигла 20 см. За сутки может прибавиться еще 5 см.

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни. По его словам, оттепели пока ждать не стоит, в городе продолжатся снегопады. Об этом пишут "Невские Новости".

Сейчас высота снежного покрова в Петербурге достигла 20 см. За сутки может прибавиться еще 5 см. По прогнозу синоптика, самым холодным днем на этой неделе станет воскресенье, 5 декабря. В этот день температура воздуха опустится до -15 градусов.

Ранее в Гатчине орнитолог снял на фото воздушный бой редких птиц.

Фото: pexels.com