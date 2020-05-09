В РПЦ призвали запретить продажу оружия гражданским лицам

Законодательные меры должны пресечь нападения на учебные заведения, заявил митрополит Волоколамский Иларион.

Представитель Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал российские власти задуматься над запретом продажи оружия гражданским лицам. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия-24".

По мнению Илариона, законодательные меры должны пресечь нападения на учебные заведения и не позволить "безумцам пользоваться оружием". Он привел в пример нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет в начале текущей недели.

Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом. митрополит Волоколамский Иларион, представитель Московского патриархата

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек. Стрелка нейтрализовали сотрудники ГИБДД, которые в момент ЧП находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство".

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Видео: Youtube/ Россия 24