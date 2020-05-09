В РПЦ призвали запретить продажу оружия гражданским лицам

Представитель Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал российские власти задуматься над запретом продажи оружия гражданским лицам. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия-24".
По мнению Илариона, законодательные меры должны пресечь нападения на учебные заведения и не позволить "безумцам пользоваться оружием". Он привел в пример нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет в начале текущей недели.
Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом.
митрополит Волоколамский Иларион, представитель Московского патриархата
Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек. Стрелка нейтрализовали сотрудники ГИБДД, которые в момент ЧП находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство".
Ранее в РПЦ назвали нездоровым ажиотаж вокруг доходов священнослужителей.
Видео: Youtube/ Россия 24
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