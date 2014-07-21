В РПЦ назвали нездоровым ажиотаж вокруг доходов священнослужителей

Митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что все средства священнослужители получают собственным трудом.

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Русская православная церковь не боится говорить на тему доходов священнослужителей, однако нездоровый ажиотаж вокруг нее в обществе является нездоровым. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

Он подчеркнул, все средства священнослужители получают собственным трудом, а большинство данных, которые публикуются по этой теме в интернете и СМИ, является фальшивыми.

Тот нездоровый ажиотаж, который возникает вокруг темы доходов церкви, чаще всего связан с разного рода спекуляциями, с разного рода клеветой в адрес церкви, которая распространяется как через традиционные СМИ, так и через разного рода Telegram-каналы. Митрополит Волоколамский Иларион

По его словам, многие каналы мессенджера "Телеграм" пользуются своей анонимностью, что дает им возможность избегать ответственности "ни перед законом, ни перед людьми, ни перед Богом".

Ранее мы сообщали, что РПЦ в ноябре ознакомится с результатами экспертиз "екатеринбургских останков".

Видео: Youtube/Россия 24