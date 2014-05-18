РПЦ в ноябре ознакомится с результатами экспертиз "екатеринбургских останков"

Митрополит Волоколамский объяснил, что найденные останки могут быть причислены к святым мощам.

Русская православная церковь ознакомится с результатами экспертиз останков царской семьи, которые были найдены под Екатеринбургом. Находки будут оцениваться в середине ноября 2021 года в ходе Архиерейского собора. Такое заявление журналистам телеканала "Россия-24" сделал митрополит Волоколамский Иларион. Эксперт полагает, что уже проведенные исследования доказывают подлинность находок. Их могут признать святыми мощами.

Будем обсуждать вопрос подлинности. Для того, чтобы церковь это признала, нужно, чтобы все архиереи ознакомились с результатами этих экспертиз. Я думаю, как только это знакомство произойдет, подлинность "екатеринбургских останков" будет признана церковью митрополит Волоколамский Иларион

Напомним, что в 1991 году специалисты обнаружили останки Николая II, императрицы Александры Федоровны и великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии. В 2007 году также были найдены останки царевича Алексея и великой княжны Марии. Похороны четы правителей и трех дочерей состоялись в июле 1998 года в Петропавловском соборе в 80-летнюю годовщину с момента расстрела святых.

Митрополит Иларион: РПЦ является геополитическим противником для США.

Фото и видео: YouTube / Россия-24