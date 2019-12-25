Митрополит Иларион: РПЦ является геополитическим противником для США

Представитель РПЦ рассказал, какой "заказ" выполнил Константинопольский патриарх.

Митрополит Иларион заявил, что Российская православная церковь является геополитическим противником для американцев. Такое заявление в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" сделал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

РПЦ по самой своей природе призвана консолидировать людей, является для США - хотим мы этого, или не хотим - геополитическим противником. Поэтому в США существует такое мнение: для того, чтобы РПЦ ослабить, ее нужно расчленить. Иларион, митрополит

По мнению специалиста, сейчас именно этот "заказ" от Вашингтона выполнялся Константинопольским патриархом Варфоломеем. По версии РПЦ, действия религиозного представителя Украины разделили страну не только по языковому признаку, но также и по религиозному. Ранее Варфоломей обещал объединить православных верующих, но вместо этого произошла поляризация позиций среди населения.

Митрополит отстранил от служения клирика, призвавшего РПЦ раскрыть доходы.

Фото: YouTube / Россия-24