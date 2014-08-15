Митрополит отстранил от служения клирика, призвавшего РЦП раскрыть доходы

Ролик был записан совместно с настоятелем храма Ксенией Петербургской в Новочебоксарске.

Священник Роман Степанов записал видео на YouTube, в котором попросил священников РПЦ раскрыть свои доходы и имущество. После этого, его запретили в служении за канонические проступки до определения степени вины церковным судом. Указ появился на сайте Чувашской митрополии в понедельник, 6 сентября.

Степанов попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех священников РПЦ "покаяться". Чувашская метрополия незамедлительно ответила на этот призыв. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов) написал в указе, что Степанов скрывал "большую часть подробностей своей биографии". Речь идет об успешном преодолении наркотической зависимости. Он заверил Савватия, что хочет вернуться в число штатных клириков епархии из-за заштатного состояния. Главная цель Степанова – это пасторская помощь страждущим в борьбе с наркотической зависимостью. Однако, в указе сказано, что "истинная причина" заключается в намерении Степанова сформировать клиентскую базу и с помощью соцсетей начать зарабатывать на публичной деятельности. Также Чувашская митрополия обвиняет священника в блудном сожительстве с другой женщиной, тяжелой обстановке в семье и побеге жены от него.

Ранее мы сообщили, что интронизация митрополита СПЦ прошла в Черногории на фоне протестов националистов.

Видео: Youtube/pope Roman