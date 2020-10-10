Интронизация митрополита СПЦ прошла в Черногории на фоне протестов националистов

Протестующие считают СПЦ инструментом Белграда по давлению на Черногорию.

Патриарх Сербский Порфирий провел в Цетине интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви. Об этом информирует газета Večernje novosti.

Мероприятие состоялось на фоне протестов националистов. Из-за соображений безопасности патриарха и митрополита доставили на место вертолетом.

Наша церковь вас избрала. И c этим священным чином мы пришли сюда не для того, чтобы что-то отнять, кому-либо угрожать или, не дай Бог, что-то украсть. <…> Вы поставлены здесь, чтобы примирять и сглаживать обострения. патриарх Сербский Порфирий

Он подчеркнул, что Иоанникий должен благословлять тех, кто его оскорбляет. В ответ Иоанникий извинился за акции протестов националистов и назвал происходящее искусственным разделением в обществе.

Напомним, утром 5 сентября сотрудники правоохранительных органов Черногории применили слезоточивый газ для разгона националистов, которые протестовали против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. В результате столкновений с полицией пострадали четыре человека. Протестующие стремились не допустить возведения Иоанникия на престол, так как он является преемником митрополита Амфилохия, который отрицал черногорцев как отдельную от сербов нацию. Кроме того, националисты считают СПЦ инструментом Белграда по давлению на Черногорию.

Ранее в Париже состоялась акция протеста против обязательных санитарных пропусков.

Видео: Youtube/Novosti