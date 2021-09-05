Полиция Черногории применила слезоточивый газ против националистов

Они выступали против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия.

Сотрудники правоохранительных органов Черногории применили слезоточивый газ для разгона националистов, которые протестовали против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви. Об этом информирует ежедневная газета " Vijesti".

Конфликт произошел утром 5 сентября на Дворцовой площади Цетине. По данным СМИ, националисты в ходе акции протеста начали забрасывать полицию бутылками и камнями. Сотрудники правопорядка применили против участников мероприятия слезоточивый газ, вследствие чего те покинули площадь.

Интронизация назначена на 5 сентября. Националисты стремятся не допустить возведения Иоанникия на престол, так как он является преемником митрополита Амфилохия, который отрицал черногорцев как отдельную от сербов нацию. Из-за частых уличных протестов было принято решение отказаться от приглашения верующих на торжественные церемонии в день интронизации из соображений безопасности.

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Видео: Twitter/dfcmedotme