Жителей страны удивила презентация плана трансформации Украины в Вашингтоне.

Жители Украины удивились решению главы государства Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны американским экспертам. Об этом заявила обозреватель американского журнала National Interest Мелинда Харинг.

Она выразила недоумение, почему Зеленский первоначально представил план перед представителями Соединенных Штатов и их партнерами, а не перед украинцами

Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности. Мелинда Харинг, обозреватель NI

Она добавила, Зеленский повел себя странно, говоря о необходимости инвестиций в страну. По мнению Харинг, это была неуместная просьба, учитывая, что аудитория главы Украины состояла из небогатых экспертов и государственных служащих.

Напомним, 1 сентября в ходе своего визита в Соединенные Штаты Зеленский представил в Вашингтоне "план трансформации Украины", который подразумевает вложения на сумму 277 миллиардов долларов. По словам президента, на эти средства планируется реализовать цели по "озеленению" украинской экономики и защите энергетической безопасности страны. Он уверен, в ближайшем будущем Украина станет "форпостом безопасности и цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом".

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил о своем желании проехаться на танке по Красной площади Москвы.

Фото: president.gov.ua