Марши организовали "желтые жилеты" и сторонники кандидата в президенты Флориана Филиппо.

В Париже начался протест против обязательных санитарных пропусков. Об этом рассказали местные журналисты. Они уточнили, что активисты, выступающие также против введения обязательной вакцинации от коронавируса уже восьмую субботу выходят на улицы Франции, чтобы донести до властей свою позицию. В районе известной башни Монпарнас замечено несколько сотен участников митинга. Там проводится одна из пяти запланированных демонстраций.

Организаторами протестов стали руководители местного движения "желтые жилеты". В руках участников митинга журналисты увидели плакаты с лозунгами "Санитарный пропуск - ущемление наших прав" и "Обязательной вакцинации - нет!". Французы скандируют кричалки. Толпа направляется к площади Бастилии. По всему маршруту активистов выстроена полиция. Вдоль бульвара Монпарнас стоят дежурят около двух десятков служебных автобусов и машина, оборудованная водометами.

Вторая акция протеста организована главой политической партии "Патриоты", а также по совместительству кандидатом на выборах президента Франции в 2022 году Флорианом Филиппо. Его сторонники пройдут маршем от Марсова поля до площади Жака Рюэффа.

В результате падения легкомоторного самолета во Франции погибли два человека.

Фото: Twitter / Florian Philippot, YouTube / Vécu 2

Видео: YouTube / Vécu 2