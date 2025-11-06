Интерес к фондовому рынку со стороны иностранных инвесторов может восстановиться

О возвращении интереса к российскому фондовому рынку со стороны иностранных инвесторов говорили сегодня на Московском биржевом форуме. Это станет возможно при стабилизации геополитической ситуации. Об этом рассказал заместитель Министра финансов Алексей Моисеев во время пленарной сессии.

По его словам, в прошлом году началось формирование фондов для инвестирования иностранных средств в российский рынок. Для вложений иностранным гражданам нужно открыть счет нового типа – "Ин". Средства с них нерезиденты могут переводить за рубеж.

Важную роль сыграла программа долгосрочной мотивации менеджмента. Руководители компаний, которые ранее подчеркивали стратегическую значимость своих предприятий и исключали возможность привлечения частных инвесторов, теперь сами инициируют обсуждение выхода на IPO Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов РФ

Ранее сообщалось, что жители Петербурга и Ленинградской области накопили на счетах Программы долгосрочных сбережений более 30 млрд рублей. Эта цифра составляет половину общего объёма вкладов, внесённых участниками СЗФО за два года существования проекта.

