Жители Петербурга и Ленобласти накопили на счетах ПДС свыше 30,1 млрд рублей личных взносов

Граждане Петербурга и Ленобласти аккумулировали на счетах Программы долгосрочных сбережений (ПДС) свыше 30,1 миллиардов рублей собственных денежных средств. Эта цифра составляет половину общего объёма вкладов, внесённых участниками Северо-Западного федерального округа за два года существования проекта, сообщает пресс-служба Северо-Западного Главного Управления Центрального банка России.

За прошедший 2025 год число новых пользователей программы в данном округе составило более 624 тысяч человек. Данный показатель удвоился относительно предыдущего года, когда было подписано всего 291,9 тысячи соглашений. Только в Петербурге в минувшем году заключено 198,3 тысячи новых контрактов, общая сумма личного вклада жителей Северной столицы достигла 11,2 миллиарда рублей.

Как подчеркнула Ирина Малова, экономист Северо-Западного главка ЦБ РФ, программой долгосрочных сбережений пользуются сотни тысяч жителей РФ, ведь она гарантирует надёжность и выгоду будущих накоплений. Программа предусматривает государственную поддержку в размере до 36 тысяч рублей ежегодно в течение десяти лет, налоговые льготы, страховую защиту капитала до 2,8 миллиона рублей и возможность перевода накопительной пенсии в систему. Средства сохраняются в полной мере и подлежат передаче по наследству.

Общее количество договоров, заключенных жителями Северо-Запада за два года, превысило 900 тысяч, а общий объем вложенных средств составил более 58,4 миллиарда рублей. В итоге к концу 2025 года участники программы накопили на своих счетах более 30,1 миллиарда рублей личных взносов.

Для присоединения к программе достаточно подписать соглашение с одним из 29 аккредитованных негосударственных пенсионных фондов (НПФ), минимальный добровольный платеж которого составляет две тысячи рублей в год. Эти фонды занимаются инвестициями денег участников, гарантируя инвестиционный доход.

Пользователи программы вправе начать получение выплат спустя 15 лет после заключения соглашения или по достижению определенного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в зависимости от того, какое условие наступает первым.

Фото: Pxhere