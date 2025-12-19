Депутат Говырин рассказал о действующих в 2026 году налоговых вычетах по НДФЛ

В Госдуме раскрыли требования по получению налогового вычета гражданами.

Получить налоговые вычеты по НДФЛ в 2026 году смогут родители, усыновители, опекуны и попечители детей, также будут действовать социальные вычеты, имущественный вычет, а также инвестиционные вычеты и вычет по долгосрочным сбережениям. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС". Парламентарий из нижней палаты указал на возврат части налога, который власти уже удержали с доходов граждан. Такой возврат со стороны государства ограничен суммой НДФЛ, которую чиновники реально удержали за год. Оформление вычета делается через работодателя, если требуется, чтобы удержания происходили ежемесячно или при помощи декларации 3 НДФЛ по итогам года.

Эксперт добавил, что самый частый стандартный вычет связан с детьми. Его получают родители, усыновители, опекуны и попечители до момента, пока доход с начала года по основной шкале НДФЛ ставки 13-22 процентов не превысил 450 тысяч рублей. В 2026 году в этот расчет вошла заработная плата, премии и похожие выплаты. При этом проценты по вкладам и дивиденды в указанный порог не попадают. В том месяце, огда сумма с января стала больше 450 тысяч рублей, государство перестает применять вычет. Размер вычета по детям составляет 1 400 рублей за первого, 2 800 рублей за второго, шесть тысяч рублей за третьего и каждого следующего малыша. Уточним, что для ребенка-инвалида в России предусмотрен повышенный размер вычета.

Депутат рассказал о том, что социальные вычеты возвращают налог населения, с понесенных расходов на лечение и лекарства, обучение, спорт, благотворительность, пенсионные и страховые взносы. В большинстве категорий действует общий лимит в 150 тысяч ежегодно на человека. Однако обучение несовершеннолетних считается отдельным пунктом. В этом случае речь идет о лимите в 110 тысяч на каждого ребенка ежегодно. Также дорогостоящее лечение учитывается по фактическим расходам граждан в случаях, когда услуга относится к закрепленному перечню.

С 1 января 2026 года в вычет за спорт включают оплату занятий для родителей, которые получают пенсию, при условии, что услуги оказала организация или ИП, включенные в перечень на соответствующий год. Алексей Говырин, депутат ГД РФ

Эксперт уточнил, что имущественный вычет в России связан с жильем. Речь идет о том, что расходы на покупку или строительство учитывают до двух миллионов рублей, а проценты по ипотеке достигают уровня до трех миллионов рублей. Важно помнить о том, что на следующие годы можно переносить остаток. При реализации имущества доход уменьшается на фиксированный вычет или на подтвержденные расходы покупки в случае, если они больше. Также депутат указал, что инвестиционные и вычеты на долгосрочные сбережения зависят от инструмента. Если говорить об ИИС, которые открыты в срок до 2023 года, то для россиян возможен вычет по взносам до 400 тысяч рублей ежегодно или вычет по доходу на ИИС.

Для долгосрочных сбережений и нового ИИС действует общий лимит 400 тыс. рублей по взносам за год. Профессиональные вычеты применяют ИП на общей системе и те, кто работает по договорам подряда и авторским договорам: учитывают подтвержденные расходы, иногда допустим норматив. Алексей Говырин, депутат ГД РФ

