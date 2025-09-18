Мишустин призвал повышать доверие к фондовому рынку

Глава кабмина РФ указал на одну из экономических задач, стоящих перед властями.

Российское федеральное правительство работает над повышением доверия общественности к отечественному фондовому рынку. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. Чиновник пояснил, что важная системная задача для властей на ближайшие годы связана не только с повышением уровня доверия к фондовому рынку, но и рост его капитализации до двух третей от национального показателя ВВП.

Стимулом может стать выход на биржу крупных компаний, в том числе с государственным участием. Российский рынок должен быть доступен и для зарубежных капиталов. К 2030 году планируется привлечь таких инвестиций на 1 трлн рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Как отметил премьер-министр, для достижения этой цели важно взаимно развивать биржевую торговлю с дружественными странами. В вопросе контактов с коллегами по ЕАЭС, на данный момент ведутся работы по формированию общего финансового рынка. Москвой ранее было подписано соглашение о трансграничном допуске ценных бумаг.

