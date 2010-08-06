  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:27
98
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: долю ненефтегазовых доходов в бюджете России нужно наращивать

0 0

Премьер-министр РФ сообщил о необходимости достичь независимости в финансовой сфере

Государству необходимо наращивать долю ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. Чиновник пояснил, что для выполнения задачи власти сейчас формируют независимую финансовую инфраструктуру, в том числе для внешних расчетов. В кабинете министров уточнили, что укрепление финансового суверенитета  идет сразу по двум направлениям. Во-первых, речь идет о функционировании институтов в ответственной макроэкономической политики, а во-вторых, о совершенствованим внутренней независимой инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойное взаимодействие с международными партнерами из других стран и внутри нашего государства при любых условиях.

Важно наращивать долю ненефтегазовых доходов. Это залог исполнения всех обязательств государства.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: сильная и суверенная авиация способствует росту экономики.

Фото и видео: Правительство России

Теги: бюджет, доходы, михаил мишустин, московский экономический форум
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии