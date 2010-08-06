Мишустин: долю ненефтегазовых доходов в бюджете России нужно наращивать

Премьер-министр РФ сообщил о необходимости достичь независимости в финансовой сфере

Государству необходимо наращивать долю ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. Чиновник пояснил, что для выполнения задачи власти сейчас формируют независимую финансовую инфраструктуру, в том числе для внешних расчетов. В кабинете министров уточнили, что укрепление финансового суверенитета идет сразу по двум направлениям. Во-первых, речь идет о функционировании институтов в ответственной макроэкономической политики, а во-вторых, о совершенствованим внутренней независимой инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойное взаимодействие с международными партнерами из других стран и внутри нашего государства при любых условиях.

Важно наращивать долю ненефтегазовых доходов. Это залог исполнения всех обязательств государства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Фото и видео: Правительство России