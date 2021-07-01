Мишустин: сильная и суверенная авиация способствует росту экономики

Он подчеркнул, что в стране много городов, куда можно добраться только на самолете.

Сильная и суверенная авиация способствует росту экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым.

По его словам, авиация имеет ключевое значение в обеспечении связанности регионов РФ. Мишустин подчеркнул, что в стране много городов, куда можно добраться только на самолете. Он также добавил, что авиация влияет на мультипликатор, связанный с бизнесом.

Ранее Мишустин заявил, что 75 аэропортов приведут в порядок до 2030 года.

Видео: Правительство России