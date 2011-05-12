Мишустин: 75 аэропортов приведут в порядок до 2030 года

По его словам, это поручение президента, которое стоит на особом контроле.

В России 75 аэропортов приведут в порядок до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым.

По его словам, это поручение президента, которое стоит на особом контроле. Мишустин отметил важность комфортного путешествия для жителей страны. Он подчеркнул, что уже есть примеры качественной работы.

Ранее Мишустин сообщил, что поезд по ВСМ до Петербурга довезет за 2 часа 15 минут.

Видео: Правительство России