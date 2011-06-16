Мишустин сообщил, что поезд по ВСМ до Петербурга довезет за 2 часа 15 минут

Высокоскоростная магистраль Москва-Петербург обещает путь вдвое быстрее Сапсана.

Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург позволит преодолеть расстояние в 679 км примерно за 2 часа 15 минут. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По маршруту будут курсировать составы нового поколения со скоростью порядка 400 км/ч. Такой показатель почти в два раза быстрее существующего движения "Сапсана".

По словам Мишустина, правительство уделяет внимание не только развитию железнодорожных направлений, но и строительству скоростных автомобильных трасс. В течение шести лет на их возведение планируется направить более 1 трлн руб. из бюджета и за счет частных инвестиций.

Премьер отметил, что транспортная стратегия России формируется с учетом долгосрочной перспективы до 2050 года. При этом подчеркивается необходимость синхронного развития разных видов транспорта для повышения связности регионов страны.

Ранее поезд ВСМ Москва – Петербург захотели переименовать.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"