Брокерам в России запретили навязывать услуги

Требование государства нацелено на защиту розничных инвесторов от необдуманных решений и потенциальных потерь на фондовом рынке.

Брокерам в России запретили навязывать финансовые услуги, с которым потребители плохо осведомлены. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал преподаватель кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов. Эксперт уточнил, что новая редакция Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц обязывает брокеров на территории нашей страны предупреждать клиентов о рисках на рынке ценных бумаг. Изменения вступили в силу с 5 числа. Теперь представители брокерской организации обязаны иметь образование не ниже среднего общего, а также владеть информацией, необходимой для выполнения должностных обязанностей. В частности, при заключении договора о профильном обслуживании клиент должен получить от специалиста ключевую информацию о договоре, документы о рисках. В эти документы входит отдельная декларация о рисках при покупке акций в рамках процедуры IPO.

Также брокер должен уведомлять клиента о рисках, которые связаны с конкретными сделками (к примеру, с некоторыми деривативами), и предоставлять такую информацию в доступной форме для своего клиента. Кирилл Карпов, эксперт

