Он призвал избегать массовых скоплений и "повышать иммунитет" вакцинацией.

Председатель отдела внешних связей РПЦ митрополит Иларион дал советы верующим перед крещенскими купаниями в нынешнем году. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По словам митрополита, следует соблюдать максимальную осторожность, поскольку коронавирус все еще не покинул Россию. Он также призвал избегать массовых скоплений людей и "повышать свой иммунитет", сделав прививку. Традиционные крещенские купания пройдут 19 января.

Ранее Папа Римский обратился к верующим с рождественским посланием.

Видео: YouTube / Россия 24