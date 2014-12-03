Папа Римский обратился к верующим с рождественским посланием

Франциск выступил с традиционным обращением к католикам.

Папа Римский Франциск в день отмечаемого католиками Рождества Христова выступил перед католиками с традиционным рождественским посланием. Обращение получило название Urbi et orbi ("Граду и миру"). Понтифик призвал мировое сообщество к диалогу для решения международных вооруженных и других конфликтов. Днем 25 декабря в Ватикане прошел дождь, но несмотря на это на площади собрались сотни человек.

Напомним, что в 2020 году из-за антиковидных ограничений обращение Папы Римского транслировалось по телевидению и в интернете. Сам Франциск находился не на балконе собора как обычно, а в зале благословения Апостольского дворца.

Тенденция замыкаться в себе, делать все самому, отказываться от выхода в свет, встреч друг с другом становится все сильнее. Существует риск нежелания говорить друг с другом, риск того, что для решения кризиса придется идти короткими путями. Папа Римский Франциск

В своей речи понтифик упомянул ситуацию в Афганистане, Ливии, Сирии, Ираке, на Ближнем Востоке, Мьянме, Йемене и африканских государствах. Не обошел вниманием он и южноамериканский континент, на котором он вырос. По словам Франциска, Господь будет светом и поддержкой для верующих, которым приходится "идти против течения" ради выбора пути диалога. Он надеется, что Господь не даст метастазам гангренозного конфликта распространиться по Украине.

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