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Митрополит Иларион: речи об объединении православных и католиков не ведется
Сегодня, 15:33
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Митрополит Иларион: речи об объединении православных и католиков не ведется

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В РПЦ оценили извинения Папы Римского от имени Католической церкви.

Митрополит Иларион заявил, что речи об объединении православных и римской-католической церкви не ведется. Об этом официальный представитель РПЦ заявил журналистам телеканала "Россия-24" в рамках программы "Церковь и мир". По мнению специалиста, сейчас стороны только обсуждают нормализацию взаимоотношений, а также прекращение давнего соперничества и вражды.

Никакой речи об объединении Церквей не идет - ни на официальном уровне, ни на неофициальном уровне. Но речь может идти о том, чтобы мы прекратили, наконец, ту ситуацию конкуренции, которая существовала на протяжении многих веков.

митрополит Иларион

Напомним, что 4 декабря Папа Римский прибыл в Грецию. Понтифик Франциск извинился от имени Католической церкви за жестокость, оказанную в прошлом в отношении православных верующих. На встрече с коллегой, предстоятелем  Элладской церкви Иеронимом II папа указал на то, что им пришлось вырасти "вдалеке друг от друга".

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Фото и видео: YouTube / Россия-24

Теги: католицизм, митрополит иларион, православие, рпц, церковь и мир
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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