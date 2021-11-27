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РПЦ выступила против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей

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Митрополит Иларион рассказал о позиции Церкви к суррогатному материнству.

Русская православная церковь не может поддержать законодательную инициативу парламента о наделении мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на материнский капитал. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал митрополит Волоколамский Иларион. Он ответил на вопрос журналистов в рамках передачи "Церковь и мир".

Суррогатное материнство не одобряется и не благословляется, потому что является вмешательством в то, что принадлежит самому Богу. Одобрить инициативы, направленные на поддержание суррогатного материнства в той или иной форме, РПЦ тоже не может.

митрополит Волоколамский Иларион

Напомним, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который позволяет отцам получать материальную поддержку в том случае, если они воспитывают детей от суррогатных матерей. Также выплаты будут осуществляться в том случае, если мужчина находится в браке с женщиной, которая усыновила детей, рожденных от суррогатной матери.

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Фото и видео: YouTube / Россия 24
 

Теги: иларион волоколамский, материнский капитал, отец, рпц, суррогатное материнство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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