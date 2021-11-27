РПЦ выступила против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей

Митрополит Иларион рассказал о позиции Церкви к суррогатному материнству.

Русская православная церковь не может поддержать законодательную инициативу парламента о наделении мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на материнский капитал. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал митрополит Волоколамский Иларион. Он ответил на вопрос журналистов в рамках передачи "Церковь и мир".

Суррогатное материнство не одобряется и не благословляется, потому что является вмешательством в то, что принадлежит самому Богу. Одобрить инициативы, направленные на поддержание суррогатного материнства в той или иной форме, РПЦ тоже не может. митрополит Волоколамский Иларион

Напомним, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который позволяет отцам получать материальную поддержку в том случае, если они воспитывают детей от суррогатных матерей. Также выплаты будут осуществляться в том случае, если мужчина находится в браке с женщиной, которая усыновила детей, рожденных от суррогатной матери.

В Красноярской епархии верующих заверили, что QR-код не является печатью антихриста.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

