Митрополит Иларион призвал захоронить тело советского лидера.

В РПЦ надеются, что рано или поздно будет найден консенсус по захоронению тела Ленина. Такое мнение высказал представитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата для телеканала "Россия-24". Митрополит Волоколамский Иларион уверен, что рано или поздно тело бывшего советского руководителя предадут земле или просто вынесут из Мавзолея. В эфире программы "Церковь и мир" специалист отметил, что сейчас данная тема популяризируется в обществе, а особенно - среди молодежи.

Это действительно пережиток прошлого, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы. Надеюсь, что все-таки будет найден какой-то консенсус, и тело будет захоронено. митрополит Иларион

Ведущая программы привела позицию о том, что в современном государстве будет как минимум не цивилизованно в самом центре хранить незахороненное тело экс-лидера.

Митрополит Иларион поддержал введение QR-кодов в России.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

