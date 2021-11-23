Игумен Иннокентий не считает ковид-документы печатью, о которой предупреждал апостол Иоанн Богослов.

В Красноярской епархии верующих заверили, что QR-код не является печатью антихриста. Соответствующий ответ от представителей РПЦ приведен на официальном сайте регионального управления. Игумен Иннокентий (Нилов) предупредил граждан о том, что квид-сертификат не является той самой библейской печатью, о которой в "Откровении" писал апостол Иоанн Богослов.

Настоятель Красноярского Успенского мужского монастыря напомнил православным прихожанам о том, что библейский апостол предупреждал о "начертании зверя" на голове и правой руке. В РПЦ негативно отозвались о массовой вакцинации против ковида. По мнению игумена, пандемия в мире появилась ради того, чтобы отрезвить умы христиан и понять о том, куда стоит стремиться на самом деле.

Кто привился, да не осудит не привитого, а кто не привился, пусть не осуждает того, кто сделал. речь священника

Напомним, что в РПЦ уже заявляли о том, что не считают QR-коды "печатью антихриста". Заместитель управления делами РПЦ епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) полагает, что QR-коды не заменяют человеку имени, но при этом они несут угрозу в связи с усилением объективного контроля над гражданами.

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Фото и видео: Telegram / Радио "Комсомольская правда"