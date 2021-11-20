Путин: успехи государства зависят от духовного начала

Глава РФ рассказал, как общество может помочь развитию своей страны.

Российский президент Владимир Путин заявил, что успехи государства зависят от духовного начала. Таким мнением глава государства поделился во время торжественной церемонии награждения патриарха Кирилла в Кремле. Политик добавил, что благополучие РФ связано с экономическими достижениями, повышением обороноспособности.

В основе благополучия страны, развития экономики, повышения обороноспособности и безопасности лежат успехи государства в области экономики. Это базовая вещь, которая не подлежит никакому сомнению. Но есть гораздо более глубокие вещи. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин поздравил глав РПЦ с днем рождения. Он оценил усилия патриарха Кирилла по укреплению православной церкви. По мнению главы РФ общество способно добиться успеха за счет объединения.

Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Фото и видео: Kremlin.ru

