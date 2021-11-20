Глава РФ принял в Кремле главу РПЦ в день его рождения.

Российский президент Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония состоялась в Кремле. В рамках мероприятия глава государства поздравил главу Русской православной церкви с днем рождения. Сегодня почетному гостю исполнилось 75 лет. На церемонии Владимир Путин подписал указ о награждении за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.

За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича). пресс-служба администрации Кремля

Напомним, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру получивший Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в городе Ленинград. Отцом будущего главы РПЦ являлся священник, мать - преподаватель немецкого языка в школе. Патриарх стал 16 по счету в Русской церкви.

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира.

Фото и видео: kremlin.ru

