Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

В РПЦ заметили, что страна на поддается внешнему вмешательству стран.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию лидером свободного мира. Об этом Предстоятель Русской православной церкви сообщил в интервью журналистам телеканала "Россия-24". По мнению гостя программы, РФ является тем государством, которое не поддается даже очень мощным попыткам влияния стран извне.

Россия, внимательно послушайте, - лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна, это реальный факт. Мы свободные от самых мощных влияний извне, мы развиваемся своим собственным путем, и дай Бог, чтобы этот путь был успешен. патриарх Кирилл

По мнению главы РПЦ, Россия может быть примером для других стран.

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Фото: YouTube / Россия-24