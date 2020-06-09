В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

Дмитрий Песков назвал аварию на Смоленской площади "чудовищной".

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, накануне в Москве произошел "чудовищный случай".

Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель - и неважно, кто он, - устроил аварию, в которой погиб человек Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По словам чиновника, в Кремле не думают о том, чтобы лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста РФ.

Напомним, что в результате смертельного ДТП скончался 67-летний Сергей Захаров. Он умер утром 9 июня от сильной кровопотери. В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело. На данный момент нарушитель отпущен под подписку о невыезде. Следствие намерено переквалифицировать дело по более тяжкому преступлению, а также изменить меру пресечения фигуранта расследования на домашний арест.

Адвокат Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП.

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