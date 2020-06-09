Адвокат Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП

Вадим Яловицкий заявил, что Михаил Ефремов не делал заявлений о признании своей вины в смертельной аварии в центре Москвы.

Адвокат Михаила Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП. Об этом Вадим Яловицкий рассказал в интервью телеканалу "360". Сторона защиты объяснила, что заслуженный артист России не делал никаких заявлений насчет признания собственной ответственности за трагедию.

Ни один адвокат таких заявлений не делал...Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Все, что необходимо для оказания помощи в расследовании, мы делаем Вадим Яловицкий, адвокат Михаила Ефремова

Юрист подчеркнул, что появившаяся информацию по поводу того, что Михаил Ефремов признал свою вину - ошибочная. Ранее "РИА Новости" заявили, что вечером 8 июня артист подтвердил, что причастен к аварии и управлял машиной.

Напомним, что в результате смертельного ДТП скончался 67-летний Сергей Захаров. Он умер утром 9 июня от сильной кровопотери. В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело. На данный момент нарушитель отпущен под подписку о невыезде. Следствие намерено переквалифицировать дело по более тяжкому преступлению, а также изменить меру пресечения фигуранта расследования на домашний арест.

Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией.

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