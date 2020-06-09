Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией

Ефремов едва не столкнулся с еще одним автомобилистом при въезде на Садовое кольцо.

Появились кадры опасного вождения Михаила Ефремова перед смертельной аварией. Telegram-канал Life Shot опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которых видно движение автомобиля заслуженного артиста России по центру Москвы. На кадрах зафиксировано, что нетрезвый водитель едва не устроил еще одно ДТП. Опасный инцидент произошел во время выезда машины на Садовое кольцо.

На ролике показано, что Михаил Ефремов перестроился во вторую полосу движения. При этом он едва не подрезал другой автомобиль. Однако водитель последнего успел вовремя затормозить. Опасная ситуация произошла за полминуты до того, как Ефремов выехал на встречную полосу на Смоленской площади, где врезался в "Ладу".

Напомним, что в результате смертельного ДТП скончался 67-летний Сергей Захаров. Он умер утром 9 июня от сильной кровопотери. В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело. На данный момент нарушитель отпущен под подписку о невыезде. Следствие намерено переквалифицировать дело по более тяжкому преступлению, а также изменить меру пресечения фигуранта расследования на домашний арест.

Адвокат: Ефремову могут помочь извинения и выплата компенсации.

Видео: Telegram / Life Shot