Мужчине грозит 12 лет лишения свободы за терроризм.

Угрожавший взорвать банк в Киеве официально стал подозреваемым. Об этом сообщили представители пресс-службы офиса генерального прокурора Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева лицу сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей сообщение пресс-службы генпрокуратуры Украины

Напомним, что 3 августа уроженец Узбекистана зашел в отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" со взрывным устройством. Он взял в заложники руководителя кредитной организации. Остальные сотрудники были отпущены на свободу. Злоумышленник потребовал выступления в прямом эфире местного телевидения. Во время общения с журналистами спецназ произвел захват преступника. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

В отношении террориста возбуждено уголовное дело по статье за организацию теракта. Ему также могут предъявить обвинение в захвате заложников. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Захвативший заложника в Киеве назвал Зеленского шутом.