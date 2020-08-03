Террориста взяли живым во время общения с журналистами.

Спецназ схватил угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве мужчину. Об этом сообщили представители службы безопасности страны. Чиновники отметили, что операция прошла успешно. Террориста удалось поймать живым. Его посадили в служебный автомобиль и увезли.

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины. Операция прошла успешно, злоумышленника посадили в автомобиль и увезли.

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Чиновник рассказал, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье за терроризм. Находясь в отделении банка, который он захватил, мужчина дал интервью местным телеканалам. Он рассказал, что живет на Украине уже пять лет. Пока он общался с журналистами, в помещение ворвались сотрудники спецназа.

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Видео: YouTube / 112 UA