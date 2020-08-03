Бомбу в столичном бизнес-центре грозится взорвать гражданин Узбекистана.

Раскрыта личность захватившего банк в Киеве террориста. Об этом рассказал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко через собственный аккаунт на Facebook. В СМИ сообщили, что банковский офис в бизнес-центре "Леонардо" захватил 32-летний гражданин Узбекистана по имени Сухроб Рахматович Каримов.

Напомним, что ранее гражданин потребовал обеспечить ему выступление в прямом эфире на украинском телевидении. Если его требование не выполнят, то он готов взорвать бомбу в помещении. Из отделения банка ушли все сотрудники кроме руководителя отделения. Мужчина остался на работе по собственному желанию.

С террористом ведутся переговоры. Полиция знает, что Каримов родился в Самарканде. В 2017 году он подал заявление на получение документа о постоянном проживании на Украине. На тот момент он находился в селе Новопетровка Запорожской области.

Суд арестовал подозреваемых в организации взрывов в Киеве.

Видео: YouTube / 112 UA